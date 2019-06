O nome do sucessor de Theresa May na liderança do Partido Conservador e, consequentemente, do Governo do Reino Unido vai ser proclamado a 23 de junho, anunciou o partido num comunicado.

A votação, aberta aos 160.000 militantes do partido, será encerrada a 22 de julho, às 17h00 em Lisboa, e o anúncio do futuro primeiro-ministro no dia seguinte, precisa o comunicado dos Tories.

Boris Johnson e Jeremy Hunt são os dois candidatos escolhidos pelo grupo parlamentar do partido Conservador. Johnson, antigo presidente da câmara de Londres, venceu destacado a última de seis votações com 160 dos 313 votos, mais do dobro dos 77 conseguidos por Hunt.

Theresa May deve apresentar a demissão logo que o sucessor esteja definido, abrindo caminho para a sua nomeação como primeiro-ministro.