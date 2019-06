Foram detidos cerca de 15 empresários numa megaoperação da Polícia Judiciária (PJ), por fraude fiscal e branqueamento de capitais. Os detidos estarão envolvidos num esquema conhecido por carrossel internacional do IVA, onde as empresas operam entre fronteiras para beneficiar a partir da cobrança de IVA.

Neste esquema, as empresas tomam proveito da isenção que existe para as vendas transfronteiriças, onde as compras num Estado-membro não são sujeitas ao pagamento de IVA, avança a TVI 24 (acesso livre). Depois, vendem os produtos noutro Estado-membro, já com imposto, recebendo o valor do IVA dos clientes e desaparecendo sem pagar ao Estado onde estão estabelecidas.

Após esta operação o ciclo repete-se, ao serem criadas novas empresas, que continuam os processos fraudulentos a partir das vendas transfronteiriças. A criação de novas empresas tem como objetivo fugir às autoridades e impedir que consigam agir em tempo útil.