O melhor do design nacional em Serralves

Criar, Capacitar e Informar. É esta a missão do Projeto “Inovdesign”, promovido pela Fundação de Serralves, com o objetivo de sensibilizar e capacitar pequenas e médias empresas da região norte do país, para a adoção de modelos inovadores de desenvolvimento e design de novos produtos.

Ao longo de 2018 e 2019, decorreram várias iniciativas como workshops e seminários e reforçou-se a importância do design na economia e do seu valor acrescentado nas cadeias de produção das empresas. Já o concurso Inovdesign, reuniu ideias apresentadas de vários setores, acompanhando a realização de projetos-piloto de produtos com potencial de chegar ao mercado.

O júri avaliou todas as candidaturas (das duas edições), e esta quarta-feira, dia 26 de junho, no Auditório de Serralves das 10h00 às 18h00, os 15 protótipos serão avaliados pelo júri e conhecidos os vencedores do Concurso “Inovdesign”.