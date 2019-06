“Master in Life Adventures” inaugurou ciclo Work Café Talks

No encontro que inaugurou o ciclo Work Café Talks, uma iniciativa do Santander com o Ecoolhunter, Catarina Holstein apresentou aos presentes o seu Master in Life Adventures, um Modelo de Desenvolvimento pessoal e uma marca já registada a nível europeu.

Na primeira de seis talks agendadas para este ano, a TalentStrategist explicou com trocou um possível MBA por um MLA – “Master in Life Adventures”, transformando o planeta em sala de aula e desenvolvendo ao longo de uma viagem pelo mundo paixões, talentos e skills.

Durante o ano, o ciclo Work Café Talks prevê mais cinco encontros onde estarão em destaque tendências, marcas e criatividade. Da vida aos negócios, as talks irão procurar novas visões e perspetivas nas mais diversas dimensões — da vida aos negócios.

A artista Joana Astolfi será a protagonista do próximo encontro, marcado para 27 de junho, às 17h00, no Work Café Santander Amoreiras, em Lisboa. A arquiteta e designer, que tem trabalhado com marcas como Hermès, Casa Pau Brasil, Claus Porto, entre muitas outras, irá falar sobre o tema “Let’s Make Better Mistakes Tomorrow”.