Há uma nova geração de consumidores, há temas urgentes em agenda como a sustentabilidade e há alterações profundas na experiência do retalho. A moda entrou na Era digital e toda a indústria está em transformação.

É sobre tendências, futuro e estratégias que podem inspirar marcas e empresários, a conferência organizada pela APICCAPS e que acontece esta quarta-feira, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.

“Entendemos que esta reflexão conjunta permitir-nos-á encontrar as respostas adequadas para os desafios com que todos nos confrontamos. Temas como ‘os consumidores do futuro’, ‘o novo retalho’, ‘a sustentabilidade’, ‘a moda na era digital’ serão aprofundados neste evento” diz Luís Onofre.

“Faz por esta altura 40 anos que a APICCAPS apresentou o seu primeiro documento estratégico. Sempre entendemos ser fundamental, para o desenvolvimento competitivo da indústria, anteciparmos eventos futuros”, acrescentou o presidente da APICCAPS sobre a conferência “O Futuro da Moda”.

“Consideramos que o exercício de auscultar o mercado, ouvir as empresas, contactar com especialistas internacionais nas mais diversas áreas é uma boa prática. Acresce que temos connosco parceiros que consideramos de maior importância, como o setor das joalharia e o setor do vestuário”, remata.

Consulte aqui o programa do evento.