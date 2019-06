“Let’s Make Better Mistakes Tomorrow”, diz Joana Astolfi

Nasceu em Lisboa, licenciou-se em arquitetura em Londres, é artista plástica, colecionadora e voyeuse. Joana Astolfi viveu 12 anos entre a capital britânica, Munique, Los Angeles e Veneza – onde integrou a equipa da Fabrica, o centro de Pesquisa Criativa da Benetton.

Em 2009 monta o Studio Astolfi, um ateliê com 20 colaboradores – arquitetos, designers, artesãos e escultores, hoje sediado num artigo armazém têxtil no novo bairro criativo de Lisboa, Marvila. Um projeto que se dedica à reabilitação de espaços, design de interiores, vitrinismo, criação de instalações artísticas, entre outras conceções.

Desde 2014 é a designer das montras da Hermès em Portugal, o seu trabalho celebra o Storytelling, criando narrativas únicas, exclusivas e, em alguns casos, criado para marcas. É sobre o seu percurso, sobre alguns dos seus projetos, em particular aqueles em que tem trabalho com marcas nacionais e internacionais, que Joana Astolfi irá falar na segunda Work Café Talks, uma iniciativa do Santander com o Ecoolhunter by ECO, agendada para o próximo dia 27 junho, das 17h00 às 18h00.

A conversa é moderada por Vanda Jorge, decorre no Work Café Santander Amoreiras, em Lisboa, o primeiro balcão da marca inaugurado com o novo conceito – para além dos serviços bancários é também uma cafetaria e um espaço de cowork.

O segundo de seis encontros agendados para este ano e onde se irá falar de tendências, de marcas, de criatividade e se irá procurar novas visões e perspetivas nas mais diversas dimensões — da vida aos negócios.

