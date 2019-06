Já imaginou o escritório do futuro?

Há quem defenda que a revolução está ainda a começar nesta Era de transformação digital. A verdade é que, cada vez mais, se fala sobre o futuro do trabalho e as tendências internacionais apontam para um futuro dos nossos escritórios ainda mais conectados e inteligentes, com maior segurança de informação, com a simplificação de processos, que se traduzem num impacto mais positivo em termos de rentabilidade e produtividade das empresas.

Acompanhando as tendências, a Konica Minolta apresentou em Portugal a sua última inovação: o Workplace Hub, um equipamento, ou se quisermos, uma plataforma que em pouco mais do que um metro quadrado, conecta pessoas, espaços e dispositivos, com a missão de simplificar a complexidade tecnológica das pequenas e médias empresas. Numa altura em que se fala de espaços colaborativos – muito próprio das gerações millennials e Z’s.