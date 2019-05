Eles criaram o TEM-PLATE da loja do futuro em Marvila

A entrada remete-nos para o universo da Fundação Prada, em Milão. O Interior para um conceito que nos lembra o Dover Street Market, mas na realidade, a TEM-PLATE surge como uma experiência de retalho de luxo diferenciadora e com uma identidade muito própria.

Depois de percorrerem o mundo, os dois fundadores — o belga Robby Antoine Vekemans e o coreano Rune Park —, escolheram Portugal, mais precisamente Lisboa e o bairro de Marvila, para aquela que é a primeira loja física da marca e com a qual querem explorar territórios fora dos tradicionais caminhos do luxo. A começar na própria localização.

Com um percurso com mais de duas décadas na área do retalho e da moda, Roby e Rune apostam na curadoria de marcas, de moda e acessórios, com foco em edições limitadas e colaborações exclusivas. A curadoria estende-se também a peças de mobiliário e a alguns objetos, criando um conceito que mistura o de concept store e de galeria de arte, e abrindo espaço a uma nova experiência de consumo alinhado com uma nova geração de consumidores de luxo.

Em plena Marvila, um dos novos bairros criativos de Lisboa, o espaço de 800 metros quadrados é minimalista mas, ao mesmo tempo, futurista, projetado pelo gabinete de arquitetura de Berlim Gonzalez Haase, onde até um bar foi desenhado a pensar na experiência dos clientes.

A estratégia passa por ter na loja física apenas uma parte das coleções que a TEM-PLATE tem presente no seu canal online, acima de tudo peças que despertem a curiosidade e que façam sentido serem vividas enquanto experiência. “Em Lisboa criámos o modelo para o futuro. É um laboratório que abre o caminho para mais exploração. Queremos ver este nosso modelo a espalhar-se para outros destinos inesperados em breve. Alargando o nosso canal de e-commerce com as melhores partes da experiência na loja: informações, contacto com os nossos colaboradores e criando eventos emocionais que apoiem a criatividade local. Queremos estar ao lado de designers e artistas internacionais” explicam os fundadores sobre a inspiração para o projeto.

É por isso que todos os meses haverá espaço para a criatividade de designers, que serão convidados a “reimaginar” o espaço e a experiência da loja. A própria curadoria de marcas reflete essa missão com uma geração de designers emergentes como Marine Serre e Doublet, já vencedores do prémio LVMH, e marcas de luxo com foco na sustentabilidade e com impacto social, na lista estão nomes como Comme des Garçons, Burberry, Loewe, Simons Raf, Thom Browne, Jil Sander, Moncler, Maison Margiela, Yohji Yamamoto, Valextra, Off-White, Jacquemus, Richard Quinn, J.W. Anderson, entre muitas outras.