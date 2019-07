A publicidade na internet está a desacelerar e a rede global prepara-se para perder o estatuto de meio publicitário de maior crescimento do setor, já no próximo ano. Em 2020, o meio que mais vai crescer deverá ser o cinema, de acordo com dados citados pelo The Guardian.

Desde a “bolha” tecnológica de 2001 que o mercado publicitário da internet não crescia tão devagar, devendo ser ultrapassado pelo grande ecrã. Estimativas da agência de meios Zenith colocam a internet a crescer 10% no ano que vem, enquanto é esperado que o cinema enquanto meio publicitário cresça 12%.

Esta inversão está associada às preocupações das marcas, que não querem assumir o risco de serem associadas a conteúdo nocivo na internet. Nos últimos anos, alguns anúncios de empresas foram exibidos pelo YouTube lado a lado com propaganda terrorista e mesmo o escândalo da Cambridge Analytica e as fake news não têm abonado a favor da reputação deste meio.

Ao mesmo tempo, as estimativas apontam para que a publicidade no cinema esteja bem viva, fruto de maiores investimentos em tecnologia, quer nos efeitos especiais, quer na própria experiência do utilizador durante a sessão. Um indicador que ganha ainda mais relevância na era do streaming de conteúdos, dominado por empresas como a Netflix e a HBO.

A notícia é um alerta do mercado ao Facebook e à Google, que ano após ano conquistam a esmagadora maioria dos novos anunciantes. As duas empresas dominam a indústria da publicidade na internet, mas têm sido acusadas de não tomarem medidas para combater o conteúdo nocivo nas suas plataformas.

Mas a informação é especialmente preocupante para o setor da comunicação social. Sobretudo numa altura em que muitos jornais estão a mudar os modelos de negócio para uma maior aposta no digital e nas receitas da publicidade.