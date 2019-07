A Altice Portugal mantém a intenção de transferir quase 2.000 trabalhadores para uma nova empresa, a Meo Serviços Técnicos. O plano é concluir a operação já no início de outubro, mas a medida tem recebido resistência que tem sido mostrada pelos trabalhadores e sindicatos. Neste contexto, a empresa está a oferecer um “incentivo” no valor de 800 euros aos funcionários que aceitem passar para a subsidiária já em setembro.

A informação foi avançada pelo Público (acesso condicionado), que refere que a ideia é pagar um “incentivo de integração” aos trabalhadores que, até ao fim da primeira semana de setembro, assinem o acordo de cedência ocasional. Este documento permite à empresa transferir um determinado trabalhador para a nova subsidiária do grupo Altice. Inicialmente, estava previsto que a nova empresa começasse a operar no início de junho.

Fonte oficial da dona da Meo confirmou ao jornal que “cada colaborador terá direito” a este incentivo, “cujo valor é substancial”. Mas garante que o incentivo estava “previsto desde o início deste projeto” e que os trabalhadores transferidos irão manter todos os direitos, entre os quais as remunerações, o tempo de serviço, os planos de saúde, assim como as mesmas funções e o mesmo local de trabalho.

Segundo o jornal, a Meo Serviços Técnicos vai ocupar-se da gestão integral de redes de comunicações e prestará também serviços a terceiros. A ideia do grupo Altice é que a nova subsidiária responda “à ambição de uma qualidade de serviço ainda maior” e às “necessidades do mercado”. Mas as intenções da companhia liderada por Alexandre Fonseca têm merecido reservas por parte dos trabalhadores, praticamente desde que foram apresentadas, em abril deste ano.