Boris Johnson foi eleito líder do Partido Conservador com 66% dos votos e deverá tomar posse como primeiro-ministro do Reino Unido esta quarta-feira, sucedendo a Theresa May e derrotando Jeremy Hunt. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros conseguiu vencer Jeremy Hunt, conquistando a maioria dos votos dos quase 160 mil militantes do partido.

“Sei que vão existir pessoas por aqui que vão questionar a inteligência da vossa decisão. E até deve haver pessoas aqui a questionarem-se o que é que acabou de ser feito”, admitiu Boris Johnson, num discurso logo após o anúncio do resultado da votação. Uma corrida que não foi pacífica, com Johnson a evitar o confronto de ideias com o adversário.

A eleição deverá espoletar uma onda de demissões por parte de militantes do partido com cargos no Governo. Entre elas, a já anunciada de Phillip Hammon, atual ministro das Finanças, e David Gauke, secretário de Estado da Justiça. Na segunda-feira, a primeira demissão foi protagonizada por Alan Duncan, secretário de Estado da Europa e Américas. Duncan foi uma das vozes internas mais críticas de Boris Johnson.

Doravante, o ex-jornalista e ex-presidente da Câmara de Londres, que deixou o Governo de Theresa May há cerca de um ano, terá a seu cargo a responsabilidade de concluir o processo do Brexit em três meses, como prometeu durante a campanha. Um objetivo ambicioso e que poderá resultar numa saída desordenada, tendo em conta que o Partido Conservador e o próprio Parlamento estão divididos sobre a forma como levar avante a saída do país da União Europeia.

Outro desafio que poderá colocar-se ao novo líder do Governo britânico é a possibilidade de vir a enfrentar uma moção de censura assim que tome posse, até pela forma como chegou ao cargo. Se acontecer e for aprovada, cai o Governo e são convocadas eleições antecipadas no Reino Unido.

Certo é que, para já, Boris Johnson vai mesmo ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido. E, no mesmo discurso, assumiu três objetivos para o mandato: “Concluir o Brexit, unir o país e derrotar Jeremy Corbyn.”

