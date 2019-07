O Estado vai inscrever mais 15 imóveis no Programa Revive, com o objetivo de os reabilitar para fins turísticos através de fundos privados. Depois da primeira edição, considerada pelas entidades envolvidas como um sucesso, é agora altura de avançar com mais uma leva. A maioria dos edifícios, degradados há vários anos e muitos sem registos, está localizada em Lisboa, mas também há alguns no interior.

Da primeira edição foram já lançados 17 concursos, cujos contratos vão render ao Estado um milhão de euros por ano em rendas, disse esta quinta-feira o presidente do Turismo de Portugal, durante a apresentação da segunda edição do Revive. Desses, já há sete contratos de concessão assinados, num total de 120 milhões de euros em investimento, do qual um já está concluído — o Mosteiro de São Paulo, em Elvas, transformou-se no Vila Galé Collection Elvas — Historic Hotel, Conference & Spa.

É agora altura de avançar com uma segunda edição, na qual vão entrar 15 novos imóveis. Veja quais são na fotogaleria: