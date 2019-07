Só em outubro é que será conhecido o próximo líder do país mas, até lá, muita água vai correr. Setembro vai ser o mês dos debates, com as televisões a organizarem entre si a mesma estratégia usada há quatro anos: pôr frente-a-frente os líderes dos dois principais partidos. António Costa e Rui Rio encontram-se, assim, a 13 de setembro nas televisões e dez dias depois nas rádios.

A 13 de setembro, vai poder assistir em qualquer um dos três canais abertos — RTP, SIC e TVI — um debate entre o socialista António Costa e o social-democrata Rui Rio, avança o Público. O confronto terá a duração de cerca de uma hora, será moderado por um jornalista de cada estação televisiva e será transmitido em simultâneo pelos três canais.

Mais tarde, a 23 de setembro, os dois líderes encontram-se novamente, mas na rádio, com jornalistas da Antena 1, Renascença e TSF, num debate que será depois transmitido na RTP.

Mas entre os dias 3 e 15 de setembro, haverá debates a dois que contarão com a presença de António Costa ou Rui Rio e, nesse caso, serão igualmente transmitidos em sinal aberto, estando já distribuídos entre os três canais. Serão, no total, oito frente-a-frente, que começarão por volta das 21h e durarão entre 30 a 35 minutos.

Não haverá sobreposição nas transmissões, ou seja, no dia em que for emitido num determinado canal, os outros canais não transmitirão nenhum debate. Até ao momento, diz o Público, a RTP pretende retransmitir todos os debates das suas concorrentes, mas na RTP3.

A 18 de setembro haverá ainda um debate com os seis partidos nas três rádios — TSF, Antena 1 e Renascença.