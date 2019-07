“Não nos faz mal nenhum podermos sonhar”. As palavras são do ministro das Infraestruturas e da Habitação, que diz que o país precisa de “uma ligação entre Lisboa e Porto com uma velocidade entre os 250 e os 300 km/hora”. Em entrevista ao Público (acesso pago), Pedro Nuno Santos falou também do aeroporto do Montijo, afirmando que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) significará a perda de “milhares de milhões de euros de receitas no setor do turismo e de exportações”.

Não se trata de alta velocidade, mas sim de velocidade. “Precisamos de uma ligação entre Lisboa e Porto com uma velocidade entre os 250 e os 300 km/hora“, disse o ministro, completando que “no dia em que a viagem entre Lisboa e o Porto poder ser feita em pouco mais de uma hora”, isso significará que o país está a mudar a forma como se organiza e como a economia se articula.

“Nós podemos ter uma grande área metropolitana entre Porto e Lisboa. Esta é a minha prioridade”, sublinhou Pedro Nuno Santos, acrescentando que “não nos faz mal nenhum podermos sonhar”.

Questionado se o EIA é um formalismo para o avanço do aeroporto do Montijo, o ministro respondeu de forma negativa. “Não é um formalismo. É o que determinará se o aeroporto do Montijo pode avançar ou não”, disse. Contudo, alertou que “isso significará um atraso muito significativo em perdas de milhares de milhões de euros de receitas no setor do turismo e de exportações”.