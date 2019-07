Dez anos depois de a ter construído, Cristiano Ronaldo vendeu a mansão que tinha no Gerês. Mas o craque poderá continuar a visitar a imóvel, dado que este será vendido a Pepe, amigo e central do FC Porto, por cerca de 2,5 milhões de euros, avança o Correio da Manhã (acesso pago).

A moradia de Valdozende, junto à albufeira da Caniçada, no sopé da Serra do Gerês, foi construída por Ronaldo em 2009 como casa de férias. Na altura, em que o craque passou do Manchester United para o Real Madrid, CR7 gastou cerca de quatro milhões nas obras. Obras essas que resultaram numa luxuosa moradia com mais de 800 metros quadrados, vista para o rio Cávado, piscina exterior e interior, jacuzzi e ginásio.

O futebolista aterrou nesta zona da Caniçada talvez por influência do seu agente. Jorge Mendes também tem uma casa naquela zona e a esposa terá lá nascido. Desde então, Ronaldo teve de lutar pela privacidade daquele espaço, dado que se tratava de uma zona de grande afluência turística e, além disso, os barcos — cheiros de turistas — atracam no porto que fica em frente à moradia de Cristiano.

Agora, dez anos depois, o imóvel vai ser vendido. Recorde-se que, há cerca de um ano, o craque assinou contrato com a Juventus, tornando-se mais difícil vir a Portugal. Pepe vai ser o novo dono, pagando cerca de 2,5 milhões de euros, diz o CM. Um valor que, segundo um agente imobiliário da região, é considerado “justo”. O negócio ficou apalavrado em junho, mas deverá ficar concluído ainda este ano.

Para os comerciantes da zona envolvente da albufeira da Caniçada, esta saída de Ronaldo pode resultar em quebras significativas para os negócios. “Não sei se as quebras vão ser muitas ou se vão registar-se a curto prazo, mas que é uma grande perda para a região, isso é”, disse o dono de um restaurante, ao CM.