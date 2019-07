A Agência Portuguesa de Ambiente (APA) já recebeu a declaração de conformidade do Estudo de Impacte Ambiental do aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidade.

Neste relatório, apesar de aprovar o projeto, são apontadas diversas ameaças para a avifauna e efeitos negativos sobre a saúde da população por causa do ruído.

Reconhece um impacte “muito significativo” para uma espécie de ave, “moderadamente significativo” para nove espécies e “pouco significativo” para 18 outras, sendo que para as populações é deixado o alerta quanto à perturbação pelo ruído decorrente do atravessamento de aeronaves.

O documento entra agora em consulta pública. A informação recolhida neste processo ajudará à tomada de decisão sobre a avaliação de impacte ambiental, um instrumento que ausculta as preocupações e prováveis consequências ambientais do novo aeroporto.

Leia aqui o resumo do relatório: