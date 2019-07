O próximo CEO do RCI Bank and Services será João Miguel Leandro, anunciou a Renault em comunicado. Será a partir de 1 de setembro deste ano que o português irá suceder Bruno Kintzinger, que se irá reformar, ao leme do braço financeiro da fabricante francesa. João Miguel Leandro vai também tornar-se membro da comissão executiva do grupo.

“A experiência de João Miguel Leandro nas áreas financeira e bancária na França e no exterior, assim como o seu conhecimento dos negócios, ofertas e serviços no crédito automóvel, são ativos reais para fortalecer a contribuição da RCI Bank and Services para o desenvolvimento das marcas da aliança“, diz Clotilde Delbos, diretora financeira do grupo Renault, citada em comunicado.

O português começou a carreira na multinacional norte-americana Procter & Gamble, enquanto analista de marketing. Ao longo de mais de 20 anos passou por várias consultoras e instituições financeiras, nomeadamente pelo antigo Banco Mello de Investimentos, pelo grupo Banco Mais e pelo Crédit Agricole Consumer Finance, onde era, até agora, vice-presidente executivo.

É a Clotilde Delbos que o português irá reportar no RCI Bank. Na nota que dá conta do novo cargo do português, a CFO do grupo automóvel francês e presidente do Conselho de Administração do RCI Bank deixou ainda um agradecimento a Bruno Kintzinger pelas suas contribuições para o grupo, nomeadamente enquanto líder do banco desde abril do ano passado.

(Notícia atualizada às 11h15)