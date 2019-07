BCP afunda mais de 7%. Juros do BCE pressionam

O BCP está a dar um trambolhão em bolsa. As ações do banco afundam mais de 7%, pressionando a bolsa nacional num dia que está a ser negativo para a generalidade dos índices europeus. Apesar de ter anunciado um crescimento dos lucros, os títulos estão a ser castigados pelos receios dos investidores quanto à deterioração das margens fruto da política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Os títulos do banco arrancaram a sessão, a primeira após a apresentação das contas do primeiro semestre, em queda. Chegaram a cair mais de 4% nos primeiros minutos da negociação, mas rapidamente acentuaram a tendência negativa, seguindo a desvalorizar 6,63% para 23,39 cêntimos.

BCP afunda mais de 7%

Estiveram já a perder um máximo de 7%, para 23,29 cêntimos, o valor mais baixo desde o final de março, mesmo depois de o banco liderado por Miguel Maya ter anunciado um aumento dos lucros para 170 milhões de euros na primeira metade do ano.

A reação negativa prende-se com a margem financeira. A margem financeira, que traduz a diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e pagos nos depósitos, do BCP subiu 7,6% para 740,1 milhões, mas as perspetivas não são animadoras.

Os investidores estão a antecipar o impacto negativo nas margens resultante da política monetária do BCE. As taxas estão em mínimos históricos, mas Mario Draghi abriu a porta a novos cortes, atirando os juros do mercado para níveis ainda mais negativos do que os atuais.

Tendo em conta que a maioria dos empréstimos, nomeadamente para a compra de casa, estão indexados a taxas variáveis, uma descida mais acentuada das Euribor vai impactar negativamente na margem financeira dos bancos, tornando mais difícil conseguirem aumentar os resultados líquidos.