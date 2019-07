Portugal foi, em 2017, o 10.º país da União Europeia (UE) com menor percentagem de alunos de ensino superior acolhidos em intercâmbio, face à totalidade de estudantes, apesar do aumento relativamente ao ano anterior, foi esta terça-feira divulgado pelo Eurostat.

Segundo os dados do gabinete de estatísticas da UE, a percentagem de estudantes de ensino superior em mobilidade em Portugal (face à totalidade) passou de 5,8% em 2016 para 6,4% no ano seguinte. Ainda assim, Portugal era, em 2017, o 10.º país da UE com menor representatividade destes intercâmbios, que incluem estudantes vindos de dentro ou de fora da UE em graus de licenciatura e de mestrado.

Por seu lado, o Estado-membro com menor representatividade destes alunos em mobilidade no seu sistema foi a Croácia (2,9%), seguido de Espanha (3,2%), Grécia (3,4%), Eslovénia (3,9%) e Polónia (4,1%). Já em sentido inverso, o país com maior peso de estudantes de intercâmbio face à totalidade foi o Luxemburgo (46,7%), seguindo-se o Chipre (23,1%), Áustria (17,2%), República Checa (12,5%) e Holanda (11%).

Ao todo, entre 2013 e 2017, a mobilidade de estudantes na UE aumentou 22%, para um total de 1,7 milhões de alunos do ensino superior abrangidos. De notar que, nesta publicação, não são divulgados dados para o Reino Unido.

Em causa estão programas de mobilidade como o Erasmus+, que apoia alunos europeus a passar uma temporada a estudar fora do seu país.