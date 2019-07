Os resultados líquidos da Altri atingiram os 67,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma queda de 8,1% face ao período homólogo, em que os lucros foram de 73,8 milhões de euros, revelou o grupo.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a produtora de papel revelou que as receitas totais aumentaram 7,6%, registando 407,3 milhões de euros.

O EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), por sua vez, situou-se nos 142,3 milhões de euros, “correspondendo a um crescimento de 4,6% face a 2018, com a margem EBITDA a alcançar 34,9%”, destacou o grupo.

Estes resultados foram obtidos num período em que “se continuou a verificar a descida do preço de venda da pasta BHKP [para o fabrico de papel] e no qual se realizou a paragem anual de manutenção da sua unidade da Figueira da Foz e de Vila Velha de Ródão”, lê-se no mesmo comunicado.