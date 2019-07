Manuel Salgado sai da Câmara de Lisboa

O vereador Manuel Salgado vai deixar a Câmara de Lisboa. O socialista de 75 anos era responsável pelo pelouro do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais. A saída de Manuel Salgado, primo de Ricardo Salgado, terá sido motivada pela sua idade.

“A decisão não é de agora, foi tomada no final do último mandato, em acordo com o Fernando Medina”, revelou o vereador ao Expresso (acesso livre). Manuel Salgado defende que “é necessário que as pessoas não se eternizem nos lugares e deem lugar a outras mais novas”.

O semanário avança que o vereador, que está nos Paços do Conselho há 12 anos, será substituído por Ricardo Veludo, coordenador da equipa de missão do Programa Renda Acessível. A saída de Manuel Salgado deverá ser efetiva no final de agosto.

Manuel Salgado é visado em várias investigações da Polícia Judiciária, que se debruçam sobre decisões polémicas do vereador. Alguns dos casos investigados dizem respeito a projetos que envolviam o grupo Espírito Santo, como por exemplo a expansão do Hospital da Luz.