Reserva Federal corta juros pela primeira vez desde a crise

A Reserva Federal anunciou esta quarta-feira o corte da taxa de juro de referência em 0,25 pontos percentuais, a primeira vez que reduz as taxas desde a crise financeira, sinalizando que se irá manter atenta às condições económicas e que poderá agir novamente caso os objetivos não se concretizem. A decisão não foi unânime e teve dois votos contra.

Em comunicado, a instituição liderada por Jerome Powell explicou que a decisão se deve aos desenvolvimentos a nível global que têm afetado as perspetivas económicas da maior economia do mundo. A Reserva Federal espera que a economia norte-americana continue a crescer de forma sustentada, o mercado de trabalho continue forte e que a inflação se mantenha perto do objetivo de 2%, mas existe um grau de incerteza em torno destes objetivos que motiva este corte.

“Apesar de o consumo privado ter ganho fôlego face ao início do ano, o crescimento do investimento empresarial fixo tem sido moderado. Numa base anual, a inflação global e a inflação excluindo itens alimentares e energia estão abaixo dos 2%”, disse.

Nesse sentido, a decisão é de que a taxa de juro de referência seja reduzida para um intervalo entre os 2% e 2,25%. Este pode não ser o único corte na taxa de juro a acontecer este ano. No mesmo comunicado, a Reserva Federal diz que vai continuar a monitorizar os desenvolvimentos da economia norte-americana e poderá fazer ajustamentos à taxa tendo em conta os objetivos para o crescimento da economia, do mercado de trabalho e a taxa de inflação.

Além do corte de juros, a Reserva Federal anunciou também que vai concluir dois meses antes a redução prevista dos ativos no seu balanço, comprados em mercado secundário ao abrigo do System Open Market Account. A decisão permite à Reserva Federal manter mais ativos no seu balanço, uma medida cujo impacto tem sido questionado.

A decisão não foi unânime. Os presidentes da Reserva Federal de Kansas City, Esther George e Eric Rosengren votaram contra a decisão e manifestaram a sua preferência para que as taxas se mantivessem inalteradas nesta reunião, entre os 2,25% e os 2,5%.