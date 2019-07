As principais praças norte-americanas abriram a valorizar esta quarta-feira, sustentadas pelos números apresentados pela Apple após o último fecho das bolsas, que apesar de evidenciarem alguma quebra, esta não foi tão profunda quanto se chegou a temer à conta da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos — as receitas no mercado chinês recuaram “apenas” 4%, para mais de nove mil milhões de dólares. A fabricante do iPhone iniciou a negociação a subir 4%.

O índice industrial Dow Jones está a valorizar 0,27%, para 27.272,67 pontos e o S&P 500 avança 0,07%, para 3.015,28 pontos. Já a praça tecnológica Nasdaq ganhou 0,21% logo nos primeiros minutos de sessão, para 8.290,80 pontos, corrigindo entretanto para 0,13% e 8.284,01 pontos.

“Os números da Apple centram as atenções dos investidores depois da fabricante do iPhone ter emitido um guidance animador para o atual trimestre”, aponta o comentário à abertura de Wall Street do BCP. “Na agenda de resultados contamos ainda com as reações positivas da General Electric, EA, Amgen, Humana e Mondelez”, destaca ainda a nota assinada por Ramiro Loureiro, analista do Millennium Investment Banking.

Além dos mais recentes resultados empresariais dados a conhecer, também o anúncio de que o setor privado norte-americano criou 156 mil postos de trabalho em julho, seis mil acima do esperado, vai alimentando o otimismo dos investidores que, contudo, terão de esperar pelas 19h portuguesas para confirmar a postura que a Fed irá tomar.