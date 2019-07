É um dos quatro “furacões” que Pedro Castro e Almeida elencou na apresentação dos resultados semestrais: o Banco Central Europeu (BCE). Vem aí uma descida dos juros de referência na Zona Euro, como sinalizou Mario Draghi, e isso vai ter impacto nas contas do Santander Totta. Quanto? 100 milhões de euros, referiu o administrador financeiro do banco, Manuel Preto.

“O impacto em 2019 é o que é. Mas, para se ter uma uma ideia, cada dez basis points mais negativa na Euribor tem um impacto de 25 milhões ou 30 milhões na margem financeira. Isto para um banco desta dimensão terá um impacto de 100 milhões de euros“, explicou o responsável.

Castro e Almeida explicou mais tarde como esta situação impactará nos resultados da instituição. “Se temos uma carteira de crédito à habitação de 19 mil milhões de euros, o facto de a Euribor passar de 0% para 0,4% quer dizer que vamos receber menos -0,4%. A expectativa era que a um ano que íamos ter a Euribor a zero. (…) Da forma como estava a curva, ficava a sensação de que íamos aumentar os resultados em 100 milhões. As taxas de juro, infelizmente, não vai sair do terreno negativo até 2024″, disse o CEO do Totta.

Para Castro e Almeida, “nos últimos três meses houve uma série de acontecimentos que nos próximos três anos vão condicionar muito”, referindo-se ao facto de o BCE se estar a preparar para uma nova ronda de estímulos, que passa também pelo corte dos juros.

“Quando fazemos um plano a três anos, como fizemos aqui no banco, quando víamos a taxa Euribor a 12 meses em terreno positivo no final de 2019, e ainda mais positivas em 2020 e 2021, agora só teremos isso lá para 2024. Isto condicionará muito a atividade dos bancos”, frisou Castro e Almeida.

Os outros furacões elencados por Castro e Almeida são o abrandamento da economia, a maior regulação e maior concorrência, sobretudo das fintech na área de pagamentos.

O Santander Totta apresentou uma subida de 5% do lucro para 276 milhões de euros, com a margem financeira a evidenciar uma queda de 3,4.