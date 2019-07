Pedro Castro e Almeida apresentou esta segunda-feira uma subida dos lucros, mas o CEO do Santander Totta não foi de grandes sorrisos na apresentação dos resultados. “Não sei se vem aí uma crise, mas vamos ter um abrandamento económico e é normal que vá ser uma condicionante” para os bancos, referiu. Mas os fatores de pressão para a banca não ficam por aqui.

O Totta viu os lucros subirem 5% para 276 milhões de euros entre janeiro e junho, com o resultado a ser impulsionado pelo aumento do produto bancário e por resultados com operações de dívida (deu um rendimento de 100 milhões).

Ainda assim, a banca europeia vive tempos desafiantes, considerou Castro e Almeida. “Como vemos o futuro em termos da banca europeia? Vamos ter quatro tendências que vão condicionar o desempenho dos bancos”, começou por dizer o CEO do Santander Totta.

“Primeira tendência, a macroeconomia. Vivemos há mais de seis anos em crescimento, não sei se vem aí uma crise, mas vamos ter um abrandamento. É normal que vá ser uma condicionante“, referiu.

“A segunda será a regulação, o que já saiu e o que está para sair, nomeadamente aquilo que a vice-governadora chamou de sopa de letras, em termos de rácios de capital. Depois a concorrência, os outros players nomeadamente na área de pagamentos. E por fim a componente de taxas de juro. Se já vivíamos um ambiente, apesar de todo o esforço que possa ser feito, taxas de juro vão condicionar”, disse.

Foi sobre este último ponto que Pedro Castro e Almeida mais aflorou. “Nos últimos três meses houve uma série de acontecimentos que nos próximos três anos vão condicionar muito. (…) Quando fazemos um plano a três anos, como fizemos aqui no banco, quando víamos a taxa Euribor a 12 meses em terreno positivo no final de 2019, e ainda mais positivas em 2020 e 2021, agora só teremos isso lá para 2024. Isto condicionará muito a atividade dos bancos”, explicou Castro e Almeida.

“O nosso mandato é preparar o banco para os tempos que aí vêm”, referiu.