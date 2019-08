ContasQ2: Chubb aproveita vaga de preços altos

A Chubb Ltd. apresentou lucros menores no segundo trimestre do ano, mas aumentou o valor dos prémios. “Houve um ambiente positivo do pricing ao longo do trimestre”, disse Evan Greenberg, chairman e CEO da Chubb, “e tirámos vantagem destas tarifas, das melhores que temos visto nos últimos anos”, concluiu.

Na linha comercial da Chubb North America os preços cresceram globalmente 7% no segundo trimestre a as grandes contas tiveram preços de renovação 8,5% superiores, com crescimento nos segmentos entre 6,3% no risk management a 11% no D&O (responsabilidade de diretores e officers de empresas).

No conjunto a Chubb obteve, no segundo trimestre de 2019, um lucro líquido de 1,15 mil milhões de dólares, menos 11% que em igual período do ano passado, o rácio combinado em Não Vida piorou de de 88, 4% em 2018 para 90,1% este ano. Os prémios emitidos subiram 8,4% para 8,34 mil milhões de dólares.

No primeiro semestre do ano a Chubb baixou os resultados líquidos em 7,8% para 2,19 mil milhões de dólares e os prémios emitidos aumentaram 3,6% para 15,66 mil milhões.