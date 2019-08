Dívida pública dá trambolhão para 246,9 mil milhões em junho

A dívida pública diminuiu 5,6 mil milhões de euros no mês de junho, depois do pagamento da linha de Obrigações do Tesouro no valor de 8,1 mil milhões durante o mês de junho, indicou esta quinta-feira o Banco de Portugal. Com este reembolso, a dívida pública na ótica de Maastricht caiu de 252,5 para 246,9 mil milhões de euros.

No mês de junho, o IGCP realizou a maior amortização do ano, reembolsando 8,1 mil milhões de euros aos investidores que compraram a linha de obrigações do Tesouro colocada no mercado em 2009. Para pagar esta amortização, o Governo teve de recorrer a nova emissão de dívida, colocando mais 1250 milhões de euros durante o mesmo de junho, a 10 e 25 anos.

Com isto, o Estado português acabou por reduzir o nível global de dívida pública na ótica de Maastricht (um valor que desconta a dívida pública que é detida por outras entidades públicas, como é o caso da Segurança Social) para 246,9 mil milhões de euros, o valor mais baixo desde dezembro do ano passado quando Portugal pagou a última tranche do empréstimo ao Fundo Monetário Internacional.

Foi precisamente por recorrer a dinheiro que tinha em caixa que o valor da dívida pública, quando retirados os valores dos depósitos das administrações publicas, não só não desceu como até apresentou um aumento superior a 100 milhões de euros durante o mês de junho, mesmo com a descida em termos globais.