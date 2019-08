A Imosteps, empresa de promoção imobiliária da qual o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é acionista, deve 54,3 milhões de euros ao Novo Banco, avança esta quinta-feira a Sábado (acesso pago).

Desconhece-se, contudo, que negócios e ativos que tem a holding de Luís Filipe Vieira ligada aos setores da construção e do imobiliário que gere participações noutras empresas.

A dívida, diz a Sábado, foi parar à esfera de negócio do presidente do Benfica por causa de um acordo com Ricardo Salgado. O buraco era, originalmente, do Grupo Espírito Santo.

A dívida de Vieira integra a lista das cerca de 60 grandes dívidas de empresas que o Novo Banco está a vender a fundos internacionais, numa operação que, globalmente, gerará 100 milhões em perdas adicionais para o banco.

A lista de empresários que têm dívidas no Novo Banco engloba, além de Vieira, alguns nomes com fortes ligações ao antigo líder do Banco Espírito Santo, como Manuel Matos Gil, João Gama Leão, Bernardo Moniz da Maia, António Câmara e Paulo Branco.