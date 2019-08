Mário Jorge Machado, administrador da Estamparia Adalberto, foi eleito o novo presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), para os próximos três anos, na passada quarta-feira.

À frente de uma lista única, Mário Jorge Machado vai substituir Paulo Melo que vai continuar na direção. Serão mantidos os anteriores presidentes dos outros dois órgãos sociais – Eduardo Moura Sá (Idepa), na Assembleia Geral, e António Falcão (Têxtil António Falcão), no Conselho Fiscal.

O novo presidente da ATP nasceu e cresceu na cidade de Braga, onde os pais tinham um negócio de mobiliário, com fábrica e rede de lojas (Móveis Machado). Engenheiro de Polímeros pela Universidade do Minho, mal acabou o curso deitou mãos à obra e relançou a Estamparia Adalberto. Atualmente é também é o representante português no Board da EURATEX.

Em 2015, foi agraciado com a Comenda de Mérito Industrial pelo Presidente da República, e mais recentemente, com a medalha de ouro de mérito empresarial pela Câmara Municipal de Santo Tirso.