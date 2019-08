O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciou há pouco mais de meia hora que vai impor novas tarifas a produtos chineses a partir de 1 de setembro. Desta feita o alvo são “os restantes 300 mil milhões de dólares de bens e produtos que vêm da China para o nosso país”. Esta tarifa soma-se à taxa de 25% já aplicada pelos EUA a importações da China avaliadas em mais de 250 mil milhões de dólares.

O anúncio de Trump foi feito em plena sessão bolsista, com os mercados norte-americanos a reagirem de forma bastante negativa ao mesmo, passando de ganhos para perdas numa questão de minutos, como fica evidente neste gráfico do Google Finance sobre a evolução da negociação de hoje do Dow Jones:

Segundo explica Donald Trump através dos seus Tweets, os representantes do país que estiveram na China esta semana tiveram “conversas construtivas” com as autoridades chinesas em prol de “um futuro acordo”. Contudo, lembra, “há três meses achámos o mesmo mas infelizmente a China decidiu renegociar o acordo antes da sua assinatura”, explica.

O presidente dos EUA, na justificação para a imposição de mais tarifas, volta a uma acusação recorrente, lembrando que os chineses se comprometeram a comprar produtos agrícolas norte-americanos — “mas não o fizeram” –, pelo que apesar das “conversações comerciais irem continuar”, os Estados Unidos vão impor “uma pequena tarifa adicional de 10% sobre os restantes 300 mil milhões de dólares de bens e produtos provenientes da China para o nosso país”.