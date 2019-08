Vendas de automóveis continuam a travar. Caem 6,5% em julho

O mercado automóvel voltou a travar. As vendas de carros em Portugal caíram, em julho, pelo sexto mês consecutivo. No sétimo mês do ano, foram matriculados 21.791 carros, menos 6,5% face o mesmo período no ano anterior, revelam os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

“Nos sete meses de 2019, foram colocados em circulação 172.479 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 4%”, aponta a ACAP. Já no mercado dos automóveis ligeiros, onde se matricularam 18.436 carros, a queda foi de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Renault, Peugeot e Mercedes-Benz foram as marcas que mais venderam carros ligeiros de passageiros em julho. A Fiat segue de perto, sendo que, no acumulado desde o início deste ano já vai à frente da fabricante alemã, tendo vendido 10.136 veículos.

A Tesla conseguiu manter-se na liderança nas vendas de elétricos, ao vender 112 carros em julho, de acordo com os dados da AutoInforma, da ACAP. A fabricante de automóveis liderada por Elon Musk, em junho, bateu a Nissan e ultrapassou a meta dos mil carros vendidos em Portugal. De janeiro a julho já vendeu 1.255 carros.