A reunião entre o Governo, Fectrans e Antram, que estava marcada para as 15h00 desta segunda-feira, depois para as 18h00, voltou a ser adiada. Desta vez para terça-feira porque o encontro entre o ministro das Infraestruturas e os sindicatos de motoristas de mercadorias ainda estava a decorrer às 19h30. O adiamento da reunião foi confirmado ao ECO por André Matias de Almeida, advogado da Antram.

O encontro entre Antram e Fectrans deverá começar logo de manhã cedo, pelas 9h30, para tentar encontrar terreno comum ao nível do contrato coletivo de trabalho. Em paralelo, porém, será de esperar que o Ministério das Infraestruturas aproveite a reunião com a associação que representa as empresas de transporte de mercadorias para procurar algum tipo de conciliação ou promover algum tipo de aproximação entre Antram e sindicatos.

Os dois sindicatos que convocaram a paralisação de 12 de agosto estiveram reunidos ao longo de esta segunda-feira com o ministro Pedro Nuno Santos, que inicialmente recebeu apenas o Sindicato Independente de Motoristas e, à tarde, sentou-se com esta estrutura mas também com o sindicato dos motoristas de matérias perigosas.

Apesar dos dois sindicatos — Independente e Matérias Perigosas — estarem unidos na convocação da greve, as propostas alternativas preparadas pelo SNMMP não foram debatidas previamente com o Sindicato Independente, tal como Anacleto Rodrigues apontou ao ECO. Este sindicato enviou durante esta segunda-feira uma carta aberta onde pediu a intervenção do Presidente da República.

(Notícias em atualização)