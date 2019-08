APS quer reboques como veículos prioritários

A APS – Associação Portuguesa de Seguradores irá solicitar ao Governo que confira aos veículos de Reboques / Pronto Socorro o estatuto de veículos prioritários no acesso ao combustível durante período previsto de greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, revelou a associação em comunicado.

A associação refere que a greve convocada pelos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, para começar no próximo dia 12 de agosto, pode causar entraves na atividade das empresas de seguros no que respeita à prestação de assistência a veículos e a pessoas, nomeadamente em caso de acidente ou avaria, devido à falta de combustível dos veículos rebocadores e dos veículos de transporte de pessoas que necessitam de assistência.

A solicitação ao Governo de classificar os reboques como veículos prioritários tem como objetivo “prevenir um delicado cenário de acumulação de veículos imobilizados nas bermas ou na própria via das Auto Estradas e Estradas Nacionais e Municipais, que pode atingir proporções elevadas no período para o qual está agendada a greve”, conclui a APS, apelando “às partes envolvidas que consigam ultrapassar este diferendo pela via do diálogo”.