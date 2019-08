A Google está empenhada em neutralizar as suas emissões de carbono, de modo a diminuir o impacto do seu negócio para o planeta. Para isso, a tecnológica liderada por Sundar Pichai anunciou que pretende, até 2022, passar a ter plástico reciclado em todos os seus aparelhos, desde smartphones a colunas inteligentes.

Esta nova meta, avançada esta segunda-feira por Anna Meegan, diretora de sustentabilidade da área de dispositivos e serviços da Google, em entrevista à Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), coloca a empresa na corrida, juntamente com outras tecnológicas, que têm vindo a mostrar aos seus consumidores e governos que estão a reduzir o impacto ambiental da produção dos seus gadgets.

Um dos compromissos da gigante tecnológica é, até 2022, introduzir plástico reciclado em toda a sua palete de produtos, que vão desde smartphones, a assistente virtuais ou colunas inteligentes. Após atingir essa meta, a Google pretende, ainda, que 100% das suas entregas de hardware sejam neutras em termos de emissões de carbono.

Anna Meegan admite que “vai levar algum tempo” para que os progressos sejam visíveis, mas que o foco é, agora, a sustentabilidade. “Estamos, fundamentalmente, a procurar a sustentabilidade em tudo o que fazemos”, afirma a responsável desta área na Google.

Mas, na corrida às zero emissões de carbono, a Google já fez alguns progressos. De acordo com Anna Meegan, em 2018, as emissões de carbono da empresa caíram 40% face ao ano anterior. Além disso, para compensar as emissões remanescentes, a empresa vai recorrer à compra de créditos de carbono.