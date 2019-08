Hoje nas notícias: Algarve Litoral, Fisco e telecoms

A resolução da situação em que se encontra a concessionária Algarve Litoral poderá passar por um resgate, possibilidade que está a ser estudada pela IP e pelo Governo. Na Autoridade Tributária, o pagamento de prémios já superou os 500 milhões de euros. Nas operadoras de telecomunicações, a cobrança de serviços na internet sem a autorização dos clientes motivou já 600 queixas. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

IP avalia com Governo um resgate da Algarve Litoral

Após um chumbo do Tribunal de Contas, a Infraestruturas de Portugal (IP) e o Governo vão avaliar a melhor forma para resolver a questão da concessionária Algarve Litoral, colocando em cima da mesa um possível resgate. O presidente da empresa pública admite que “há alguns caminhos — negociação e resgate — com os elementos que o contrato prevê e que estão ao alcance das partes”. Para António Laranjo, “o Estado tem de indemnizar a concessionária na exata medida do investimento feito, se for esse o caso. É esse trabalho que é necessário fazer, esse apuramento”.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Autoridade Tributária pagou 500 milhões em prémios desde que foi criada



No ano passado, a Autoridade Tributária pagou 74 milhões de euros em abonos variáveis aos funcionários tributários e aduaneiros. Contudo, desde que foi criada — em 2012 — o Estado já gastou 516 milhões de euros em prémios aos trabalhadores. Aos salários permanentes e aos prémios de desempenho acrescem ainda os gastos com Segurança Social, que custam cerca de 80 milhões de euros por ano. No total, o Fisco gasta com pessoal cerca de 450 milhões de euros por ano.

Leia a notícia completa no Observador (acesso pago).

Operadoras de telecomunicações cobram serviços sem autorização dos clientes. Já há 600 queixas

Até 31 de julho deste ano, foram já registadas 602 reclamações no Portal da Queixa sobre cobrança indevida de serviços de Wap Billing, conteúdos subscritos na internet, mais 35,5% face a igual período de 2018. MEO, NOS, Vodafone e Nowo acordaram, no ano passado, um código de conduta para estas situações, mas que não tem impedido as queixas. “Os operadores móveis continuam vigilantes acerca do tema”, garante a Apritel. Já a Anacom aponta que o nível de reclamações é “residual” depois do acordo.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Fisco perde cinco mil milhões de euros em dívidas incobráveis



No ano passado, o Fisco deu como incobráveis dívidas fiscais no total de mais de cinco mil milhões de euros, com o IVA (cerca de 2,19 mil milhões de euros) e o IRC (922 milhões de euros) a concentram a maior fatia destes incumprimentos fiscais. De acordo com a Conta Geral do Estado de 2018, este valor considerado incobrável disparou 21,2% num ano. No final do ano passado, a dívida total dos contribuintes ao Fisco ascendia a 20,1 mil milhões de euros.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

NOS Alive e Comic Con arriscam-se a perder parte do recinto

O projeto de requalificação que visa construir a “nova Expo” vai estender-se desde a zona de Belém até à Cruz Quebrada. Este investimento de 300 milhões de euros coloca eventos como o festival de música Nos Alive, e o evento de cultura pop Comic Con em risco de perderem parte do recinto, no Passeio Marítimo de Algés. A obra que vai dar origem ao Ocean Campus poderá ser embargada pela Câmara de Oeiras.

Leia a notícia completa no Jornal i (acesso pago).