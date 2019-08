Com quase 23 milhões de turistas a visitarem anualmente Portugal, o mês de eleição para férias, agosto, é, sem grande surpresa, um dos mais concorridos nos aeroportos nacionais. Seja pela chegada de visitantes estrangeiros seja pelas partidas e chegadas de residentes.

Junte-se às paisagens e ao sol português o crescimento das companhias low cost e a democratização das viagens aéreas e temos o cocktail perfeito para a explosão turística que Portugal tem vivido nos últimos anos. Mas as dores de crescimento também são muitas. A começar precisamente pelos aviões, ou antes, pelos aeroportos.

A falta de uma infraestrutura em Lisboa capaz de lidar com o alto volume de procura de companhias aéreas e viajantes levou o Governo a acelerar de vez — pelo menos é isso que espera o Executivo — o lançamento de um aeroporto secundário na região, forma encontrada para que a capital do país continue a responder ao crescimento da procura. Este ano, e só no Aeroporto Humberto Delgado e até julho, viajaram 17,8 milhões de passageiros. Mais 7%.

Mas se, em 2018 analisámos nesta rubrica a média de aviões que chegam ou partem de Portugal por dia, tendo por base os valores anuais dos maiores aeroportos nacionais, desta feita fechamos e alargamos a análise. Fechar a um só mês, agosto, e alargar a todos os aeroportos e aeródromos. São vinte no total, de acordo com as estatísticas da Autoridade Nacional da Aviação Civil.

A saber, e por total de movimentos/passageiros: Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Ponta Delgada, Terceira, Horta, Bragança, Porto Santo, Cascais, Portimão, Pico, Flores, Santa Maria, Viseu, Graciosa, São Jorge, Vila Real, Corvo e Beja. Vinte. Contudo, sublinhe-se, só em Lisboa e Porto concentram-se quase 50% do total de passageiros.

No seu conjunto, estes aeroportos ou aeródromos receberam um total de 5,99 milhões de passageiros em agosto do ano passado, passageiros esses que viajaram em um (ou mais) dos 36,6 mil movimentos — aterragem ou descolagem — registados entre 1 e 31 de agosto do ano passado.

O que significa isto em termos diários? Significa que Portugal teve de gerir 1.183 voos por dia em agosto, cada um dos quais com uma média de 164 passageiros — ou 193,5 mil passageiros por dia a viajar de/para Portugal ou dentro de Portugal. Quantos destes são na ilha do Corvo? Ou em Portimão? Veremos a seguir.

Para tirar já os aeroportos mais óbvios da lista, refira-se que Lisboa (339), Porto (286), Faro (239), Ponta Delgada (86) e Funchal (76) respondem por quase 87% do total de movimentos registados a cada dia de agosto em Portugal — 1.027 em 1.183. Mas e quanto aos aeroportos normalmente menos referenciados nas notícias?

Em agosto do ano passado, Beja registou 20 movimentos em todo o mês, ou seja, menos de um avião por dia, seguindo-se o Corvo, que atingiu os 129 movimentos no mês — para uma média de 4 por dia –, número bastante próximo do registado na Graciosa (184 no mês, ou 6 por dia) e quase menos 100 que os de Santa Maria (227, ou 7,3 por dia). Mas nos Açores há ainda que contar com São Jorge (239, ou 7,7), Pico (354, ou 11,4), Flores (366, ou 11,8), Terceira (399, 13 por dia) e Horta (645, ou 21 por dia).

Alguns destes números, saliente-se, dizem respeito a voos idênticos, já que uma ligação Terceira-Flores, por exemplo, será contabilizada como um movimento de partida na Terceira e como um movimento de chegada nas Flores.

Fechado o leque de aeroportos nos Açores, fechemos o leque das ilhas: Porto Santo registou 266 movimentos em todo o mês de agosto de 2018, ou seja, 8,6 voos por dia.

Para fechar o leque a todo o país, falta apenas referir cinco outras pistas. Por ordem de movimentos registados em agosto do ano passado, a lista completa-se com Cascais (589, ou 19 por dia), Bragança (473, ou 15), Portimão (409, ou 13), Viseu (336, ou 11) e Vila Real (210, ou 7).

A nível mundial? 20 mil aviões no ar em simultâneo

Por fim, uma rápida referência à dimensão global da aviação e ao total de voos de passageiros ou carga. No primeiro dia de agosto de 2019, o site flightradar24 contabilizou mais de 20 mil aviões no ar num mesmo instante:

Quanto custa carregar a bateria do seu telemóvel? Quantas árvores são precisas para fazer uma resma de papel? Quanto custa fazer uma prancha de surf? Quantos casamentos se fazem em agosto? De segunda a sexta-feira, até ao final de agosto, o ECO dá-lhe a resposta a um “Sabia que…”.