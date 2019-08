O Vitória de Guimarães vai defrontar os romenos do FCSB ou os checos do Mladá Boleslav, nos play-offs da Liga Europa de futebol, caso supere a terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

Caso superem na terceira pré-eliminatória os letões do Ventspils, que vão defrontar na quinta-feira e em 14 de agosto, os vimaranenses iniciam os play-offs como visitantes e disputam o segundo jogo em casa.

Já os adversários do Sporting de Braga serão os russos do Spartak Moscovo ou os suíços do Thun, avançou a TSF.

Os jogos da derradeira fase de acesso à fase de grupos da Liga Europa estão marcados para 22 e 29 de agosto.