Instagram e WhatsApp vão mudar de nome

O Instagram e o WhatsApp vão ter uma ligeira alteração nos respetivos nomes. As aplicações controladas por Mark Zuckerberg vão passar a chamar-se “Instagram from Facebook” e “WhatsApp from Facebook”. As novas designações vão passar a estar no interior das aplicações, mas também na Play Store do Android e na App Store dos iPhones.

A notícia foi avançada pelo The Information e confirmada pela Business Insider. Segundo Bertie Thomson, porta-voz do Facebook, a mudança de nome torna “mais claro” que produtos fazem parte do grupo Facebook, numa altura em que uma cada vez maior percentagem da população mundial recorre diariamente a estes serviços.

Apesar da mudança, os utilizadores vão continuar a ver o nome “Instagram” e “WhatsApp” nos respetivos ícones das aplicações. A alteração, no entanto, surge numa altura em que se sabe que a empresa está a planear fundir os chats das três aplicações (Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger), pelo que a nova estratégia representa um aproximar de todos os serviços debaixo de uma mesma chancela.

As aplicações Instagram e WhatsApp têm, até certo ponto, escapado às polémicas em torno do Facebook, que envolvem o uso dos dados pessoais dos utilizadores para fins comerciais. Nos últimos meses, alguns utilizadores têm optado por eliminar a conta que possuem no Facebook, continuando, no entanto, a usar o WhatsApp e o Instagram. Desta forma, com os novos nomes, não restarão dúvidas sobre quem manda naqueles serviços.