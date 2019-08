Venda de combustíveis 30% acima da média na última semana

A corrida dos portugueses aos postos para abastecer o carro e acumular reservas levou a um acentuado aumento das vendas de combustível. Na última semana, a venda de combustíveis aumentou 30% face a períodos comparáveis. O número foi avançado pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética nesta quarta-feira, que diz que os portugueses se estão a preparar melhor para enfrentar a greve dos motoristas de matérias perigosas que se aproxima face ao que aconteceu em abril.

“A venda de combustível na última semana em Portugal foi em 30% superior a uma semana comparável ao longo do ano”, disse Pedro Matos Fernandes, durante a conferência em que o Governo decretou os serviços mínimos para a greve que arranca a 12 de agosto. “Significa que as pessoas estão, naturalmente, já a prevenir-se para a greve”, acrescentou ainda aquele ministro.

Não só os portugueses estão a prevenir ficar sem combustível, como os próprios postos de abastecimento também estão a reforçar os tanques. “Alguns postos de combustíveis estão a comprar neste momento o quadruplo do combustível que é comum comprarem, o que significa que vamos chegar a domingo à noite já com uma boa parte das portuguesas e dos portugueses com o combustível de que necessitam para os dias seguintes”, anteviu Matos Fernandes.

“Esta é uma grande diferença relativamente a abril, com os postos de combustível com muito mais combustível do que aquilo que é comum nesta época do ano ou em qualquer época do ano”, rematou.

Foi com estas declarações que encerrou a conferência de imprensa em que o Governo, tendo como interlocutores não só o ministro do Ambiente como o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, decretou serviços mínimos entre 50% e 75% para a greve dos motoristas.

Foi anunciado ainda que o Governo está a dar formação a 500 motoristas com vista a assegurar o abastecimento de combustível em caso de falhas.