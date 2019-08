A Câmara de Mafra decretou o estado de alerta e decidiu impor limites ao abastecimento de combustível no município. A medida entrou em vigor a partir das 17h00 de quarta-feira, avança o Observador, dando conta de que cada viatura ligeira só pode ser abastecida com 25 litros de gasolina ou gasóleo. Já os pesados estão limitados a 100 litros de gasolina ou gasóleo simples e ainda 100 litros de gasóleo agrícola.

De acordo com aquele jornal digital, foi publicado um aviso que foi posteriormente distribuído e afixado em todas as gasolineiras do município, onde são publicitados esses limites de abastecimento.

Neste sentido, a autarquia, em conjunto com a proteção civil municipal, apela à população que “proceda ao consumo moderado de combustível” e evite “atividades que exijam consumo de combustíveis fosseis que não sejam essenciais”.

Para além desse limite de abastecimento aos veículos, também foi proibida a venda de combustível em jerricãs.

“Esta imposição mantém-se até nova comunicação da CM de Mafra ou até novo despacho nacional emitido pelas entidades reguladoras”, dá ainda conta o mesmo comunicado.

Essas restrições de abastecimento foram impostas a cinco dias de distância da data prevista para o início da greve dos motoristas de veículos de matérias perigosas, a 12 de agosto, e numa altura em que as filas para abastecer nas gasolineiras já se estão a formar e em que já há postos com rutura de combustível ou perto de atingirem essa situação.