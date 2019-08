A cerca de quatro dias de arrancar a greve dos motoristas de matérias perigosas, que promete paralisar o país, já está criada a Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), que pretende dar resposta às carências que possam surgir. Ao todo são 374 postos, limitados a 15 litros de combustível por pessoa, disse o ministro do Ambiente e da Transição Energética. Conheça aqui a rede de postos onde poderá abastecer.

“A REPA irá funcionar com 54 postos prioritários e 320 postos para utilizadores comuns, ainda que com local específico para veículos prioritários. A rede entrará em funcionamento à meia-noite do dia 12, mas a preparação e divulgação da rede começará antes”, explicou João Pedro Matos Fernandes. Em todos os postos de combustível do país serão afixadas as localizações das bombas REPA, adiantou.

Nos 374 postos de emergência que compõem a REPA, haverá um limite de abastecimento de 15 litros por pessoa, contrariamente aos restantes, que não terão nenhuma limitação. “É do bom senso. Nos postos da REPA nós garantimos o abastecimento”, disse o ministro. Em termos de localização, a região do Algarve terá mais postos do que seria normal: 22 contra os os oito previstos na rede montada na greve de abril.

O Governo definiu que os motoristas dos sindicatos independentes terão de assegurar entre 50% e 75% de serviços mínimos, dependendo do tipo de mercadorias em questão.

A REPA alarga-se ainda às ilhas. No arquipélago dos Açores haverá 12 postos de emergência — dos quais três na ilha de S. Miguel — e no arquipélago da Madeira serão seis.