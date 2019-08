Depois de ter sido publicada a Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) quer saber o stock disponível em cada um destes postos. O objetivo, diz o regulador, é garantir a distribuição de combustíveis na rede de emergência.

Num comunicado publicado no próprio site, a ENSE pede aos responsáveis dos postos da REPA informações sobre: o total da tancagem disponível do posto, a quantidade de combustível (gasóleo e gasolina) disponível no posto nos dias 9, 10 e 11 de agosto (até às 00h00 de cada dia) e todos os dias enquanto durar a situação de greve (até às 00h00 de cada dia).

Esta informação, diz o documento, assinado pelo presidente do Conselho de Administração, Filipe Meirinho, deverá ser “obrigatoriamente” remetida à ENSE através do Balcão Único até às 00h00 de cada um dos dias indicados, e visa “gerir o stock em cada um dos postos”, de forma a “garantir a distribuição de combustíveis na rede de emergência”.

Esta quarta-feira, o Governo decretou os serviços mínimos para a greve marcada para a próxima segunda-feira (12 de agosto), que vão variar entre 50% e 75%, além de 100% para serviços essenciais, que incluem o abastecimento da REPA. Anunciou ainda que a REPA ia contar com 374 postos, limitados a 15 litros de combustível por pessoa.