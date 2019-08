O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai avançar com uma queixa no Tribunal Europeu contra o Estado Português. Para além disso, irá pedir a impugnação dos serviços mínimos decretados para a greve no Tribunal Administrativo, algo que o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias também planeia fazer.

O advogado Pedro Pardal Henriques, vice-presidente e porta-voz do SNMMP, adiantou esta decisão numa publicação num grupo de apoio aos motoristas, na rede social Facebook, onde acusa o Estado de “violação clamorosa do direito à greve e a aliança entre o poder político e as empresas contra o povo português”. A notícia também foi avançada pela RTP (acesso livre) na manhã desta quinta-feira.

O Governo decretou na passada quarta-feira que os motoristas dos sindicatos independentes terão de assegurar entre 50% e 75% de serviços mínimos, dependendo do tipo de mercadorias em questão. Além da definição de requisitos mínimos de 50% e 75%, e tal como é normal, os serviços considerados essenciais terão 100% de “mínimos”.

Questionado sobre se os motoristas vão cumprir, Pardal Henriques respondeu: “vamos refletir sobre este atentado e esta barbaridade. É possível cumprir [os serviços mínimos] desde que não se faça greve”. “Agora percebo porque é que a Antram não cumpre o que tinha dito. O Governo está do lado da Antram“, acrescentou ainda, em declarações nesta quarta-feira.