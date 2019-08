Pedro Pardal Henriques, advogado, vice-presidente e porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), vai ser o cabeça-de-lista pelo círculo de Lisboa do Partido Democrático Republicano (PDR), fundado em 2014 e liderado pelo advogado Marinho e Pinto.

Marinho Pinto será, por sua vez, cabeça-de-lista mas pelo círculo do Porto. Questionado sobre a notícia, não confirmou nem desmentiu, avança o Diário de Notícias (acesso pago). A partir das propostas das estruturas distritais do PDR, a Comissão Política Nacional aprovará as listas, que depois o Conselho Nacional vai ratificar. O prazo para a entrega termina no dia 26.

Nas últimas eleições legislativas, em 2015, o PDR foi o maior partido entre aqueles que não conseguiram eleger deputados. Obteve 1,14% dos votos, seguindo de perto o PAN, que elegeu um deputado com 1,39% dos votos. No que diz respeito aos candidatos para este ano, Pardal Henriques também não desmentiu nem comentou a notícia.

Enquanto porta-voz do SNMMP, Pardal Henriques tem sido uma figura de destaque na atualidade nacional, numa altura em que mais uma greve dos motoristas de matérias perigosas ameaça parar o país. O advogado é também membro da obediência maçónica portuguesa Grande Oriente Lusitano, integrando a loja Simpatia e União.