Elisa Ferreira e Pedro Marques foram os nomes indicados por António Costa para comissário português na União Europeia (UE). A escolha foi comunicada à nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que já reuniu com a vice-governadora do Banco de Portugal (BdP) e com o antigo ministro e atual eurodeputado.

A futura presidente da Comissão Europeia iniciou esta semana uma ronda de contactos, tendo reunido com os candidatos portugueses esta quarta-feira, adianta o Público (acesso pago). “As reuniões que estão a decorrer esta semana são breves encontros informais, para apresentações. Não se trata de entrevistas de emprego oficiais”, explicou um porta-voz de von der Leyen ao jornal.

Pedro Marques, ex-ministro do Planeamento e Infraestruturas, já era apontado como sendo a escolha de Costa para a pasta da política de coesão e desenvolvimento regional. Já Elisa Ferreira poderá encaixar num pelouro económico. A vice-governadora do BdP destacou-se enquanto eurodeputada no comité dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, durante a crise.

Com esta escolha, de um homem e uma mulher, o primeiro-ministro está a seguir as indicações dadas por von der Leyen, que quer compor um executivo paritário. O prazo para apresentação de candidaturas por parte dos Estados-membros termina a 26 de agosto, altura em que deverá ser finalizado o processo de composição da equipa de von der Leyen.