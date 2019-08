É oficial. O Minho vai ter um jardim zoológico

É oficial. O Minho vai ter o primeiro jardim zoológico da região. Será um espaço com quatro mil metros quadrados e vai estar localizado em Dornelas, no concelho de Amares, confirmou ao ECO esta sexta-feira, o vereador do ambiente da Câmara Municipal de Amares, Vítor Ribeiro.

“O projeto é para avançar e prevemos que no verão do próximo ano estejamos a receber os primeiros visitantes“, refere Vítor Ribeiro.

Está previsto que Zoo do Cávado tenha cerca de 100 espécies de animais, nomeadamente: araras, suricatas, lamas, veados do Japão, cangurus de Bennett, buffos, cobras, escorpiões, entre outros. A autarquia disse que espera receber cerca de 100 mil visitantes por ano e estão confiantes que este será um projeto “autossuficiente”.

O vereador do ambiente não avançou com o valor do investimento, mas frisa que este “será recuperado rapidamente”. Contudo, de acordo com a imprensa local o investimento deverá rondar os 95 mil euros. Adiantou que “serão criados cerca de dez postos de trabalho diretos no zoo“.

No mesmo parque está projetada a construção do primeiro EcoCanil em Portugal, construído a partir de materiais recicláveis. Um projeto pioneiro financiado pelo Fundo Ambiental.