Os Inovatecos, uma equipa de cinco alunos do Instituto Superior Técnico de Lisboa, venceu a maratona tecnológica de 24 horas, intitulada de Inovathon Ocean Edition 2019, organizada pelo CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto e pela plataforma Global Compact das Nações Unidas. O projeto que convenceu o júri e conquistou o primeiro lugar pretende prevenir a entrada do plástico nos oceanos, através da consciencialização dos consumidores sobre a quantidade de vidas marinhas podem poupar com as suas escolhas.

Gil Coelho, porta-voz da equipa, explicou a lógica por detrás da ideia. “Desenvolvemos um sistema para ‘gamificar’ e premiar todos os consumidores pelas suas escolhas sustentáveis. Quando se processa uma compra num supermercado, vamos ter uma fatura que vai estar associado à aplicação e credita o número de oceanos, que é a nossa moeda virtual. Ao adquirir três escovas de dentes em bambu e o seu valor representa, por exemplo, 7 oceanos, vou poder trocar esses oceanos por cupões, promoções, ou doar dinheiro à minha fundação preferida”, explicou. Para além disso, o cliente vai ter noção de quantos quilos de plástico poupou e quantos animais marinhos salvou.

Este jovem estudante adiantou ainda que o objetivo é “cada vez que fizermos uma compra sustentável – em vez do produto com embalagem de plástico, optarmos pelo papel, por exemplo – vamos ganhar pontos. Esses pontos trazem benefícios. Beneficiamos o consumidor, como a própria superfície comercial, pois incentivam o consumo de bens sustentáveis, fidelizando o cliente e, no final todos ganham”, explicou Gil Coelho.

As três equipas vencedoras têm agora 12 meses para desenvolver, testar as suas ideias e transformá-las em protótipos no CEiiA.

Mas as respostas para a sustentabilidade dos oceanos podem vir também de uma plataforma sobre espécies marinhas com fins científicos (proposta dos biólogos da Ocean Keeper’s) ou até de uma aquacultura em parques eólicos offshore (proposta dos Storm Breakers).

No fundo, estas foram as três ideias vencedoras entre as 20 apresentadas por mais de uma centena de estudantes universitários na primeira maratona tecnológica para os Oceanos.

O CEO do CEiiA, José Felizardo destacou que “os oceanos apresentam enormes desafios tecnológicos e está tudo por fazer. É determinante envolver as gerações mais novas neste processo, não só no pensamento necessário sobre a problemática dos oceanos, mas também na ação, pois o futuro não se reivindica, constrói-se e isso faz-se desde os bancos da escola”, referiu.

No final da maratona, poucas áreas ficaram fora das análises dos estudantes e do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14 das Nações Unidas, que é proteger a vida marinha. O turismo, a navegação, a ciência, o lixo marinho, de plástico, das praias, a conservação das espécies, a educação, a aquacultura, a eólica offshore, foram algumas das ideias que reuniu 120 jovens, de 18 instituições e de 32 cursos diferentes, nesta iniciativa

Em setembro será a cidade espanhola de Málaga a replicar esta iniciativa que tem como missão salvar os oceanos. “A ideia é alargar esta iniciativa a outros países, como o Brasil e Espanha ainda este ano. Pretendemos alargar ainda esta iniciativa a outros ODS, como o ODS 11 dedicado às cidades e comunidades inteligentes”, afirma Gualter Crisóstomo, diretor de Sustentabilidade do CEiiA.

Para os promotores da iniciativa, o CEiiA e o Global Compact das Nações Unidas, uma parceria entre o centro de engenharia e desenvolvimento de produto e o braço da ONU que incentiva as empresas no mundo a adotarem políticas sustentáveis e socialmente responsáveis, este Innovathon atravessou o que consideram fundamental: salvar os oceanos e envolver as novas gerações.

Nesta primeira edição do Inovathon Ocean Edition 2019 passaram estudantes desde a Universidade do Minho (UM) até à escocesa Heriot-Watt de Edimburgo, passando pelo Instituto Superior de Artes e Design (ESAD), Universidade da Beira Interior (UBI), Instituto Superior de Tecnologias Avançadas (ISTEC), Faculdades de Engenharia (FEUP) e de Ciências (FCUP) da Universidade do Porto, Insituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Instituto Superior Técnico (IST), Nova SBE e Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-Nova), Universidade dos Açores (UAçores), Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA), Universidade do Algarve (UAlgarve), Coimbra Business School (CBS- ISCAC) e Universidade de Aveiro (UA).

Os participantes são estudantes do primeiro ao quinto ano de licenciatura, com exceção dos alunos da Universidade Heriot-Watt, que são mestrandos em engenharia do petróleo.

A Câmara de Cascais, a Galp e a Nova foram alguns dos parceiros deste Inovathon Ocean Edition 2019.