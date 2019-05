Cada vez mais marcas apostam na sustentabilidade e comprometem-se a reduzir a utilização de plástico. A Delta Q é uma delas, tendo agora apresentado a primeira cápsula de café sem plástico. Cana-de-açúcar, mandioca e milho são os ingredientes que tornam isto possível, ao substituir o material por outro de base biológica e vegetal.

A primeira blend de café para a nova cápsula, que é 100% orgânica e biodegradável, vai ser lançada no segundo semestre deste ano, indica a empresa em comunicado. Como é biodegradável, ou seja, pode entrar em decomposição no meio ambiente, é preciso ter atenção aos prazos: tem uma validade de 90 dias.

Em linha com a cápsula, esta mistura de café será embalada em cartão totalmente reciclável. “O caminho de sustentabilidade é prioritário para o Grupo e para todas as suas marcas”, garante Rui Miguel Nabeiro, Administrador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, citado em comunicado.

“Pretendemos continuar com um papel ativo na construção de valor para a sociedade, contribuindo para a adoção de comportamentos mais responsáveis, acrescentando simultaneamente valor aos vários momentos de consumo e de partilha proporcionados pelo café”, acrescenta o administrador.