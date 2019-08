O plenário do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) decidiu esta manhã manter a greve anunciada para segunda-feira, avançou Anacleto Rodrigues, dirigente desta estrutura.

“Durante o plenário foi rejeitada a suspensão da greve”, avançou em declarações transmitidas pelas televisões. O dirigente referiu que até ao início da greve ainda há margem para a sua suspensão. Para que tal aconteça, porém será necessário uma nova proposta da Antram.

“Ainda falta algum tempo, ainda há margem para desconvocar. Até agora não chegou nada [contactos da Antram] e os associados confirmam manutenção da greve”, explicou.

Cerca de meia centena de associados do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) esteve reunido em plenário durante esta manhã, devendo deslocar-se agora até Aveiras de Cima para participar num novo plenário conjunto com os associados do Sindicato Nacional de Matérias Perigosas (SNMMP).

Estes são os dois sindicatos que vão avançar para greve a partir de segunda-feira, 12 de agosto, convocada por tempo indeterminado.

(Em atualização)