O primeiro-ministro, António Costa, convocou o gabinete de crise para discutir a greve dos camionistas que arranca na próxima segunda-feira, 12 de agosto. A reunião foi marcada para as 10h00 deste sábado, noticia a RTP3.

Para o encontro que decorrerá no Palácio de São Bento, António Costa chamou os ministros que estão envolvidos neste processo. Nomeadamente, o ministro do Trabalho Vieira da Silva, o ministro do Ambiente, José Matos Fernandes, mas também Augusto Santos Silva, ministros dos Negócios Estrangeiros, Eduardo cabrita, ministro da Administração Interna e ainda João Gomes Cravinho, ministro da Defesa. Na reunião vai estar ainda o secretário de Estado das infraestruturas, revela o canal público de televisão.

A convocação desta reunião surge no mesmo dia em que o Governo declarou crise energética a partir desta sexta-feira, à meia-noite. Este gabinete de crise irá acompanhar os desenvolvimentos em torno da greve dos camionistas que já está a colocar em causa o abastecimento de muitos postos de combustível.

“Esta reunião extraordinária, em São Bento, destina-se a coordenar os trabalhos do Governo para fazer face aos efeitos da greve dos motoristas que está prevista iniciar a partir das 00:00 de segunda-feira”, adiantou uma fonte do gabinete do primeiro-ministro em declarações citadas pela Lusa.

“Haverá declarações no final da reunião pelo primeiro-ministro”, adiantou a mesma fonte do gabinete de António Costa.

Para este sábado está também agendado um plenário dos sindicatos representantes dos motoristas. Nomeadamente, do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que decorre a partir das 16h00, em Aveiras de Cima.

(Notícia atualizada às 19h28)